Kayseri'de Asayiş Olayları

Tcdd'de Hırsızlık



Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 3 kişi, TCDD'den çelik kalıp, vida ve somun sökerken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kalkancık köyünde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Tcdd'ye ait olan tren istasyonu içinde 50 kilo ağırlığında çelik kalıp, vida ve somun söken Y.K., E.T. ve M.D.'nin suçüstü yakalandıkları öğrenildi.



Yakalanan zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.





Sarıoğlan'da Trafik Kazası: 1 Ölü



Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen tarfik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Çiftlik kasabasında meydana gelen kazada Z.K.'nın kullandığı otomobilin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle köprü üzerinde bulunan korkuluklara çarptığı öğrenildi.



Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Z.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği ve cesedinin Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.





Bacak Kopartan Dikkatsizlik



Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Çamlıca 2.HES barajında dikkatsizlik nedeniyle su pompası şaftına düşen işçinin bacağı koptu.

Edinilen bilgiye göre Yeşilköy köyünde bulunan Çamlıca 2. HES barajında meydana gelen olayda H.E.'nin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle su pompası şaftına düştüğü öğrenildi.



H.E.'nin sağ bacağının diz altından koptuğu, sol bacağının ise kırıldığı bildirildi.



H.E.'nin ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. (iha)

