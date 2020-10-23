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KAYSERİDE ÇARŞI İZNİNE ÇIKAN ASKERLERE SALDIRAN HAİN YAKALANDI

2016 yılında Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere bombalı saldırının failleri arasında olan PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in başarılı operasyonu ile Irak ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

KAYSERİDE ÇARŞI İZNİNE ÇIKAN ASKERLERE SALDIRAN HAİN YAKALANDI
2016 yılında Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere bombalı saldırının failleri arasında olan PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in başarılı operasyonu ile Irak ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kayseri'de 2016'da Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısına yakın bir yerde bomba yüklü araç çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etmişti. Saldırı 14 asker şehit olurken, 55 kişi yaralanmıştı.

Haber Merkezi

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