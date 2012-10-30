Kayseri'de Cumhuriyet Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 89. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na büyük ilgi gösterildi.
Hilton Otel’de düzenlenen resepsiyona gelen davetlileri Vali Şerif Yılmaz ve eşi Hilal Yılmaz Erciyes Balo Salonu’nun kapısında karşıladı. Resepsiyona, askeri erkan, kurum il müdürleri ile daire müdürleri, şehit ailelerie gaziler ve sendika temsilcileri katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 89. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na büyük ilgi gösterildi.