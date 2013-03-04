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Kayseri'de Deprem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesindedeprem meydana geldi.

Kayseri'de Deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesi Palas kasabası olarak belirlendi. Büyüklüğü 1.9 olarak ölçülen depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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