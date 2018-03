Kayseri'de Deprem Senaryosu Ortaya Konulmalı

Evsen, “Toplumda deprem bilincinin oluşturulması ve daima hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında ülkemizin her bir köşesinde “Deprem Haftası” olarak kutlanmaktadır” dediği açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek olan ülkelerden birisidir. Türkiye’nin yüzölçümü olarak yüzde 92'si, nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95'i deprem kuşağında yer almaktadır. Son yüzyılda meydana gelen depremlerden yüz bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Ülkemizin bir deprem ülkesi olarak bilinmesine rağmen, deprem gerçeği ile il yüzleşme 1999 Marmara ve Düzce depremleri ile olmuştur.

2012 yılında yayımlanan ‘Türkiye Diri Fay Haritası’na göre; Türkiye’yi etkisi altına alan diri fayların sayısı toplam 326 adet olmuştur. Söz konusu 326 adet diri faylar, alt segmentleri ile birlikte değerlendirildiğinde deprem üretebilecek fay sayısının 485 adet olduğu belirtilmektedir.

Bu aktif faylardan Kuzey Anadolu Fayı (1350 km) ve Doğu Anadolu Fayı (580 km) tek başına yıkıcı deprem üretebilecek alt parçalardan oluşan büyük fay sistemlerine sahiptir.

Yenilenen ‘Türkiye Diri Fay Haritası’ ile Kayseri’yi ve yakın civarını da etkisi altına alacak olan ‘SARIZ FAYI’ ortaya çıkmıştır. Adı geçen ‘SARIZ FAYI’ yaklaşık 200 km uzunluğa sahip tek parçalı aktif bir faydır.

‘Türkiye Diri Fay Haritası’na göre; Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Tomarza, Develi, Yahyalı ve Kayseri’nin ‘Deprem Bölgelendirme Haritası’nın değişmesi muhtemeldir.

Deprem haftası nedeniyle, deprem zararlarına karşı alınacak tedbirler ve korunma yöntemlerinin nasıl olması gerektiğinin bir kez daha altı çizilerek, şehrin en merkezi noktasından en ücra köyüne kadar bütün yerlerde ‘DEPREM ETKİNLİKLERİ’ düzenlenmeli, farkındalık oluşturulmalı ve tatbikatlar yapılmalıdır. Okullarda ve diğer öğretim mekanlarına klasik bir tarz olan şiirler ve metinler ile kutlamanın önüne geçilmeli ve tatbikata önem verilmelidir.

Şehrin bir an önce ‘DEPREM MASTER PLANI’ veya ‘DEPREM SENARYOSU’ ortaya konulmalı, toplumun bütün katmanları il içselleşmesi sağlanmalıdır.