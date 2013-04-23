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Kayseri'de Dilenci Operasyonu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar meydanlarda kutlarken, anneleri tarafından vatandaşları istismar için kullanılan çocuklar ise bayramı zabıta karakolunda geçirdi.

Kayseri'de Dilenci Operasyonu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 93. yıl dönümü meydanlarda coşku içinde kutlandı. Çocukların büyük bir bölümü bayramı doyasıya yaşarken, bazı çocuklar ise bayramı gerektiği gibi yaşayamadı.
Kayseri’de zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cami önlerinde dilenen kadınlar yakalanarak zabıta aracına bindirildi. Dilencilerin kucaklarındaki çocuklar ise dikkat çekti.
Dilenciler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler savururken, çocuklar da anneleri ile birlikte zabıta karakoluna götürüldü.
Dilenciler burada haklarında yapılan işlemin ardından şehir merkezi dışına götürülerek bırakıldı.
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