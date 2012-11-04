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Kayseri'de Ekim Ayı Sıcak ve Kurak Geçti

Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmede Ekim ayının geçen yıla oranla daha sıcak ve kurak geçtiği belirlendi.

Kayseri'de Ekim Ayı Sıcak ve Kurak Geçti
Ekim ayında ortalama sıcaklığın 13 derece olduğunun ifade edildiği değerlendirmede geçen yıla oranla 3.7 derece daha sıcak olduğu bildirildi.
Ekim ayında Kayseri’de en yüksek sıcaklığın 22.1 derece olarak ölçüldüğü, bu sıcaklığın geçtiğimiz yıla oranla 3.7 daha fazla olduğu kaydedildi.
Aylık yağış ortalamasında ise 19.9 milimetreküp yağış olduğu ve mevsim normaline göre yüzde 40, geçen yılın Ekim ayına göre ise yüzde 29 daha az yağış olduğu bildirildi.
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