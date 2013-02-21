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Kayseri'de Elektrik Kesintisi

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'den (KCETAŞ) yapılan açıklamada, şebeke tesis yenileme çalışmaları nedeniyle 23 Şubat Cumartesi günü bazı yerleşim birimlerine 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri'de Elektrik Kesintisi
Açıklamada, ''23 Şubat Cumartesi günü 08.00-13.00 saatleri arasında, Buğdaylı, Akçatepe, Elagöz, Hasanarpa, Yazır, Akin, Vatan mahalleleri ile bu bölgede bulunan tavuk çiftlikleri, diğer kuruluşlar ile Sarımsaklı Sulama Kooperatifi'ne enerji verilemeyecek'' denildi.
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada, çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği kaydedildi.
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