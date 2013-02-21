Kayseri'de Elektrik Kesintisi

Açıklamada, ''23 Şubat Cumartesi günü 08.00-13.00 saatleri arasında, Buğdaylı, Akçatepe, Elagöz, Hasanarpa, Yazır, Akin, Vatan mahalleleri ile bu bölgede bulunan tavuk çiftlikleri, diğer kuruluşlar ile Sarımsaklı Sulama Kooperatifi'ne enerji verilemeyecek'' denildi.

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada, çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği kaydedildi.