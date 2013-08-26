Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Elektrik Kesintisi

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle salı ve çarşamba günü bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri'de Elektrik Kesintisi
Buna göre, salı günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında Mahzemin'e bağlı Yeni Mahalle ve Gündoğan Mahallesi, Dadağı Mahallesi, Kemer Mahallesi, Erkilet’e bağlı Emmiler, Taşhan, Çevril Orman köylerine, Ebiç Mevlana Mahallesi, Yemliha Mahallesi’ne bağlı Emniyet Mahallesi, Kaleönü Mahallesi, Yeni Mahalle, Kızılırmak Mahallelerine elektrik verilemeyecek. Çarşamba günü ise 08.00 - 13.00 saatleri arasında Mimarsinan Kayapul ve Dere Mahallelerine elektrik verilmeyecek.

Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı bilgisi verildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriElektirikKayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.