Kayseri'de Elektrik Kesintisi

Buna göre, salı günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında Mahzemin'e bağlı Yeni Mahalle ve Gündoğan Mahallesi, Dadağı Mahallesi, Kemer Mahallesi, Erkilet’e bağlı Emmiler, Taşhan, Çevril Orman köylerine, Ebiç Mevlana Mahallesi, Yemliha Mahallesi’ne bağlı Emniyet Mahallesi, Kaleönü Mahallesi, Yeni Mahalle, Kızılırmak Mahallelerine elektrik verilemeyecek. Çarşamba günü ise 08.00 - 13.00 saatleri arasında Mimarsinan Kayapul ve Dere Mahallelerine elektrik verilmeyecek.

Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı bilgisi verildi.