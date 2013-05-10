Kayseri'de Engelliler Haftası Kutlamaları

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç, ve çok sayıda engelli katıldı. Etkinlikte konuşan Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç, “Her yıl 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Dünyada yaklaşık 500 milyon engelli birey bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Akraba evliliği, gebelik öncesi tedbirsizlik, aşıların zamanında yapılmaması ve trafik kazaları engelli kalmanın en önemli sebepleridir. Türkiye Özürlüler araştırma sonuçlarına göre, mevcut nüfusumuzun yüzde 12,29 yani 8,5 milyonu engellidir. Buda ailesi ile birlikte yaklaşık 25 milyon insanımızı ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Sosyal devlet çağdaş nitelikleriyle tüm halkının her kesiminin ihtiyaçlarını gidermek, kişiye ve toplumu güvende yarınlarda ne olacağım korkusu olmadan yaşatma görevini üstelenen bir teşkilattır. İnsan onuruna yaraşır ve halkla kaynaşan hayat tarzı, engellilerin en tabi hakkı ve devletin de öncelikli vazifesidir” diye konuştu.

Düzenlenen programda görme engelli öğrenciler sema gösterisi yaparken, işitme engelli öğrencilerde öğretmenlerinin yardımı ile folklor gösterisi yaptı. Sema gösterisi yapan görme engelli öğrenciler, yaptıkları sema gösterisi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca sema gösterisini öğrenmekte zorlanmadıklarını belirtti.

Folklor gösterisi yapan işitme engelli öğrencilerin öğretmeni Hatun Özmen ise, “İşitme engelli öğrencilerimize folklor gösterisini öğrettik. Öğrencilerimizde güzel bir oyun sergiledi. Bu oyunu öğrenmeleri yaklaşık 2 ay sürdü” dedi.