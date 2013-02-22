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Kayseri'de Erbakan Sergisi Açıldı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Necmettin Erbakan Haftası dolayısıyla sergi düzenledi.

Kayseri'de Erbakan Sergisi Açıldı
Her yıl şubat ayının son haftasının Necmettin Erbakan Haftası olarak belirlendiğini söyleyen Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, “Ömrünü ümmetin saadet ve selameti için harcayan bu uğurda hiçbir engel tanımadan mücadele veren adil düzen ve İslam birliğinin mimarı olan muhterem Erbakan Hocamızın vefatının 2. yıl dönümündeyiz. O, ‘Bir çiçekle bahar gelmez’ diyenlere inat ‘Her bahar bir çiçekle başlar’ diyerek Anadolu topraklarında milyonlarca çiçeğin açılmasını sağladı” dedi.
İl Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserililerle birlikte sergiyi gezmesinin ardından, Erbakan anısına hazırlanan defteri doldurdu.
Cumhuriyet Meydanı’nda bugün açılan ve 3 gün sürecek olan sergide toplam 220 adet Erbakan’a ait fotoğraf yer alıyor.
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tuncay 5 yıl önce

mekanı cennet olsun.akp de onun yoluna doner umarım.

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