Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılanacak

Kayseri Gönüllü Teşekkülleri yaptığı açıklamada; “Suriye’de 2 yıldan beri devam eden özgürlük mücadelesinde 200 bine yakın insan öldü. Bir milyondan fazla insan ülke dışına gitti, milyonlarca insan da ülke içinde yokluk, hastalık ve olumsuz hava şartları içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye de gerek devlet eliyle gerekse sivil toplum eliyle Suriyeli kardeşlerimizin imdadına koşuluyor. Bu amaçla düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaların devamında şunlara yer verildi; “Suriye halkı yapılan yardımların yanında ülkedeki Beşar Esed zulmünün sona ermesi için Müslümanlardan dua bekliyor.