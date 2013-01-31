Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılanacak

Suriye’de hayatlarını kaybedenler için 1 Şubat Cuma günü, Cuma namazına müteakip Hunat Cami’nde gıyabi Cenaze namazı kılınacak.

Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılanacak

 Kayseri Gönüllü Teşekkülleri yaptığı açıklamada; “Suriye’de 2 yıldan beri devam eden özgürlük mücadelesinde 200 bine yakın insan öldü. Bir milyondan fazla insan ülke dışına gitti, milyonlarca insan da ülke içinde yokluk, hastalık ve olumsuz hava şartları içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye de gerek devlet eliyle gerekse sivil toplum eliyle Suriyeli kardeşlerimizin imdadına koşuluyor. Bu amaçla düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi.   

Yapılan açıklamaların devamında şunlara yer verildi; “Suriye halkı yapılan yardımların yanında ülkedeki Beşar Esed zulmünün sona ermesi için Müslümanlardan dua bekliyor.

1 Şubat Cuma günü de Cuma namazını müteakip Hunat camisinde Kayseri Gönüllü Kuruluşlarının ve Kayseri halkımızın katılımıyla Suriye de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp Suriye halkı için dua edilecek. Kayseri halkımızı ve duyarlı insanlarımızı mazlum Suriye halkı için yapılacak programlara davet ediyoruz.”

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.