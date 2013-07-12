Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri, Hunat Camisi'nde cuma namazının ardından Mısır'da ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Hunat Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Eski müftü Kasım Okut, gıyabi cenaze namazını kıldırdıktan sonra Mısır’da hayatını kaybedenler için dua okudu. Okunan duanın ardından kalabalık grup, "Direnişe devam, İhvan'a selam" sloganları attı.
Hunat Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Eski müftü Kasım Okut, gıyabi cenaze namazını kıldırdıktan sonra Mısır’da hayatını kaybedenler için dua okudu. Okunan duanın ardından kalabalık grup, "Direnişe devam, İhvan'a selam" sloganları attı.