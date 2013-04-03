Kayseri'de Göç ve Suç Konferansı

İl Özel İdaresi'nde düzenlenen konferansa İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa



Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adli Tıp Uzmanı Prof.Dr. Gökhan Oral, Adli Tıp Enstitüsünde görevli Sosyolog Aylin Yakupoğlu, Adli Tıp Enstitüsünde görevli Hukukçu Altay İltan Aktürk'ün ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.



Konferansta konuşan Sosyolog Aylin Yakupoğlu, kentleşme sonrasında insanların birbirine yabancılaştığını söyledi. Kentleşme nedeniyle insanların birbirinden uzaklaştığını ve sonunda birbirinden tedirgin olduğunu ifade eden Yakupoğlu, "Sokakta kimin tehlikeli olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.



Suç oranlarının da göç ile birlikte arttığına dikkat çeken Yakupoğlu, "İstanbul gibi büyük bir şehirde, yolda bayılırsanız kimse dönüp bakmıyor. Ama küçük şehirlerde ise insanlar yardım etmek için koşuyor. Medyada sürekli olarak savaş ve öldürme olaylarının yer alması da öldürme olaylarının sıradanmış gibi algılanmasına neden oluyor" diye konuştu.



Kentlerin önceden surlarla çevrili olduğunu söyleyen Yakupoğlu, "Artık günümüzde surlar mahallelerde bulunuyor. Zenginler sitelerde oturuyor. Diğerlerinden korunmak için. Bu ise ötekileştirme halini alıyor" ifadesinde bulundu.



Konferansta, Prof. Dr. Gökhan Oral, kentlerde yaşayan insanların ruh hali, Altay İlhan Aktürk ise, Kayseri'deki suç oranlarının diğer illerle karşılaştırılması ve sonuçları konusunda bilgiler verdi.

