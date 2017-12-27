Kayseri’de görülen ışık Rus füzesi çıktı

Önceki gece gökyüzünde beliren ve Kayseri’nin de içinde bulunduğu birçok ilde gözlemlenebilen esrarengiz ışık kümesi vatandaşları heyecanlandırmıştı.







“Dünya dışı varlıklar gezegenimizi ziyaret mi ediyor, uzayda hayat var mı?” sorularına gark olan vatandaşların merakını giderecek haber nihayet geldi. Esrarengiz ışık kümesinin Rusların test ettiği balistik füze olduğu ortaya çıktı.







300 km yüksekten geçti

Rus Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre Hazar Denizi’nin batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatılan RS-12M füzesi seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü.





Menzili 13 bin kilometreye kadar çıkabilen ve 300 kilometre yükseklikten giden füzenin çok geniş bir coğrafyadan gözlemlenebilmesinin nedeni de bu. Vatandaşların gördükleri ışık kümesiyle yükselen “uzaylı beklentileri” gelen bu haberle yeniden dünya gerçekleri seviyesine indi.



İHA