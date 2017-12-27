Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’de görülen ışık Rus füzesi çıktı

Kayseri'de önceki gece gökyüzünde görülen ve anlam verilemeyen ışık hüzmesinin Rus füzesine ait olduğu ortaya çıktı.  

Kayseri’de görülen ışık Rus füzesi çıktı

Önceki gece gökyüzünde beliren ve Kayseri’nin de içinde bulunduğu birçok ilde gözlemlenebilen esrarengiz ışık kümesi vatandaşları heyecanlandırmıştı.



“Dünya dışı varlıklar gezegenimizi ziyaret mi ediyor, uzayda hayat var mı?” sorularına gark olan vatandaşların merakını giderecek haber nihayet geldi. Esrarengiz ışık kümesinin Rusların test ettiği balistik füze olduğu ortaya çıktı.



300 km yüksekten geçti
Rus Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre Hazar Denizi’nin batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatılan RS-12M füzesi seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü.


Menzili 13 bin kilometreye kadar çıkabilen ve 300 kilometre yükseklikten giden füzenin çok geniş bir coğrafyadan gözlemlenebilmesinin nedeni de bu. Vatandaşların gördükleri ışık kümesiyle yükselen “uzaylı beklentileri” gelen bu haberle yeniden dünya gerçekleri seviyesine indi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
RusKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.