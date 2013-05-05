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"KAYSERİ'DE İMAR FAALİYETLERİNE KATKIDA BULUNAN KADINLAR" KONULU KONFERANS

Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu organizasyonunda ‘Kayseri'de İmar Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Kadınlar’ konulu konferans düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Türkmen, Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti’nde Kayseri’de imar faaliyetinde bulunan kadınlar hakkında bilgi vererek, “Tarihte kadınlar imar faaliyetlerinde hep büyük rol oynamışlardır. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk Darüşşifası olan Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi bir kadının vasiyeti üzerine yapılmıştır. Anadolu’nun “İlk Külliyesi’nin” bir öncüsü olan “Hunat Hatun Manzumesi” de bir bayan tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklularından bayanlar imar faaliyetlerinde olduğu kadar siyasi olarak da çok etkin olmuşlardır” dedi.
Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Türkmen’e konferansa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konferans öncesinde Türkmen, Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Gönüllü ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkmen’e Cendere Köprüsü Simülasyonu takdim etti. Türkmen, daha sonra Üniversite Onur Defterini imzaladı. 
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