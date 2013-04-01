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Kayseri'de Kaç Tane Cami Var?

Sağlık alanında hastane, eğitim alanında okul yaptırmada birbirleriyle yarışan Kayserili hayırseverler, cami yaptırmada da geri durmuyorlar.

Kayseri'de Kaç Tane Cami Var?
Kayseri İl Müftülüğü'nden alınan bilgilere göre, merkezdeki Melikgazi ilçesinde 269, Kocasinan'da 215 cami bulunuyor. Akkışla ilçesinde 19, Bünyan'da 57, Develi'de 112, Felahiye'de 20, Hacılar'da 62, İncesu'da 58, Özvatan'da 17, Pınarbaşı'nda 141, Sarıoğlan'da 34, Sarız'da 43, Talas'ta 61, Tomarza'da 68, Yahyalı'da 79 ve Yeşilhisar'da ise 39 cami var.
Müftülük yetkilileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami yaptırma konusunda bir çalışması bulunmadığını, hayırsever vatandaşların ya da derneklerin cami yapımı konusunda faaliyet gösterdiklerini bildirdiler. Yetkililer, ''Hayırseverler ve cami yaptırmak isteyen vatandaşların bir araya gelerek kurdukları Cami Yaptırma Dernekleri, arsayı temin ediyorlar ve cami yapımı için belediyelere başvuruyorlar. Belediyelerin onayından sonra ise cami yapımı için inşaat başlıyor. Cami inşaatı bittikten sonra bize müracaat ediyorlar, biz de camilere din görevlilerini atıyoruz'' dediler.
Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 39 cami bulunuyor. Kayseri'deki günümüze ulaşan tarihi camilerin çoğunlukla Danişmentliler ve Selçuklular zamanında yapıldığı bildirilirken, Mimar Sinan'ın eseri olan Kurşunlu Camii, Osmanlılar zamanında yapılmış en önemli eser olarak dikkati çekiyor.
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sebahattin alpman 4 yıl önce

Allah vesile olanlardan razi olsun

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