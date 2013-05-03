KAYSERİ'DE KAÇAKÇILARA DARBE

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 14 bin 870 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara, 2 bin 939 litre menşei belli olmayan madeni yağ ve çok sayıda cinsel uyarıcı hap, sprey ve jel ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren, sağlıksız koşullarda üretilen ve halk sağlığına ciddi zararları olan aynı zamanda vergi kaybına neden olduğu için ülke ekonomisi önünde önemli bir engel oluşturan gümrük kaçağı sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yapmış oldukları istihbarı çalışmalar ışığında, E.A., M.T., M.E.T. ve F.G. isimli şahısların yakalandığı bildirildi. Açıklamada, ''Yakalanan şahısların araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, değişik markalarda toplam 14 bin 870 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, faturasız ve bandrolsüz sigara elde edilmiştir. Gümrük kaçağı sigara naklinde kullanılan 2 araca el konulmuştur'' denildi.

Kayseri'de motorlu araçlara yakıt olarak 10 numara tabir edilen yağ satışı ve ikmali yapan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında,

M.P., A.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslardan 13 kiloluk tenekeler halinde 199 teneke içerisinde toplam 2 bin 939 litre meşei belli olmayan madeni yağ ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, ülkenin yüklü miktarlarda vergi kaybına neden olan ayrıca insan sağlığına zarar verdiği değerlendirilen kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar dahilinde, H.F. ve M.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen Küçük Mustafa Mahallesinde bulunan depoda yapılan aramada; toplam 1.640 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, 37 adet cinsel uyarıcı sprey ve cinsel uyarıcı olduğu değerlendirilen 7 adet jel ele geçirildiği de bildirildi.

