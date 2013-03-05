Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Başkan Bekir Yıldız, 'Dağlar karını martta alır' ata sözünün son yağışlarla doğruluğunu bir kez daha ispatladığına dikkat çekerek,” Şehir merkezinde kar yağıp eridiği için sorun olmadı. Ancak yüksek rakımlı mahallelerdeki yollarımızda, özellikle, Erkilet'in üst ve arka kısımlarında kar yağışı daha etkili oluyor. Buralarda yer yer oluşan tipiyle de yollar bir anda ya karla doluyor, ya da buz tutuyor" dedi.

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin bu yükseltili bölgelerde ulaşımın ve trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Yağış aralıklarla devam etmesine rağmen ulaşım engelli yol ve mevkiimiz yok, yollarımız açık. Kar kürüme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları ulaşıma açık ve güvenli hale getirdik. Meteorolojik ihbarları takip ederek gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Buzlanma ihtimaline karşı araç kullananların tedbirli olmalarını tavsiye ediyorum” uyarısıyla sözlerini tamamladı.