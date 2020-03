“Kayseri’de kaybedilen bir hastamız yok”

İl Sağlık Müdürü Benli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, “Kayseri'de durum nasıl? Gün be gün ülkemizdeki Covid19 pozitif hasta sayısı açıklanırken ülke ortalamasından (nüfusa göre) daha az hastamız var. Kritik hastalarımız olmasına rağmen henüz kaybettiğimiz hasta olmadı. İnşallah şifa bulurlar” açıklamasını yaptı.



Benli, Kayseri'deki durum ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Tıp Fakültesi Hastanesi ve kamu hastanelerimizin yanında özel hastanelerimizle de koordineli bir şekilde kriz yönetimini yapıyoruz. Bu hafta Kayseri için çok önemli. Tüm hastalarımızın dış kaynaklı olması ve temaslı hastanın henüz tespit edilmemiş olması uyarılara azami uyulduğunu gösteriyor. Bizleri duygulandıran durumlar da olmuyor değil; herkesin kaçtığı bir ortamda çalışan sağlıkçılara alkış eyleminiz, belediye başkanlarımızın bizzat arayarak "yapılacak bir şey var mı” diye sormaları, özel hastanelerden bazılarının "emrinizdeyiz" şeklinde nezaket göstermeleri, sivil toplum kuruluşlarının destek ve yardım mesajları, malzemeye sıkıştığımız şu günlerde hammadde hibesi yapan iş adamlarımız, karantinadaki umreci misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarına (çamaşır, yiyecek, içecek vs) destek olan esnaflarımız. Bilgi kirliliğine engel olmak ve doğru bilgi akışı için gece-gündüz çaba sarf eden ayrıca uyarılarımızı topluma aktaran bir olmuş basınımız. İşte bizim medeniyetimizin oluşturduğu güzelliklerden bazıları. İnşallah birlikte başaracağız. Hep birlikte el ele aşacağız. Evde kal Kayseri.”