Kayseri'de ki 11 İlçenin Gözü Mart 2014 Seçimlerinde

Dolayısıyla hali hazırda Büyükşehir'e bağlı olan 5 merkez ilçenin dışındaki 11 ilçe Büyükşehir'e bağlanacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle şehir merkezi dışındaki ilçelerde büyük bir yatırım hamlesi başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanacak olan 11 ilçe ve bu ilçelere bağlı belde ve köylere yapılan yatırımlar beş misli artacak. Kırsala hizmet götüren İl Özel İdare'nin 2013 yılı bütçesi 12 milyon lira olarak belirlendi. Yeni yasa büyükşehirlerin bütçesinin yüzde 10'unun yeni bağlanacak ilçelere harcanmasını zorunlu kılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KASKİ ile birlikte 2013 yılı bütçesinin 600 milyon lira olduğu düşünüldüğünde, 60 milyon lira kent merkezi dışına ayrılacak. Böylece 11 ilçe ile bağlı belde ve köylerine beş yılda yapılabilecek olan yatırım, bir yılda yapılacak.

Hinterlant içerisinde yer alan Gesi, Mimarsinan, Erkilet, Hisarcık gibi beldeler ile bazı köylerin altyapı ve ulaşımı 2005 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti. 2009 yılında da bu beldeler mahalleye dönüştürüldü. Bu geçiş Kayseri'de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş ve Türkiye'ye örnek olmuştu. İşte bu tecrübeyle diğer 11 ilçenin Büyükşehir'e sorunsuz bağlanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy başkanlığında bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, merkez ilçe olacak olan tüm ilçelere giderek ilgililerle ve vatandaşlarla görüşüyor. Başkan Özhaseki, bu ziyaretlerde Büyükşehir sınırlarını il sınırları yapan yasanın ilçe, belde ve köylere neler getireceğini anlatıyor.

"ŞEHRİN NİMETLERİNDEN HERKES FAYDALANACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, büyükşehir sınırlarını il sınırı yapan kanunun ana mantığının kenttekilerle kırsalda yaşayanlar arasındaki makası daraltmak olduğu belirtti. Bu anlamda Kayseri'de de ciddi bir sıkıntının söz konusu olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri kent merkezi modern bir şehir haline geldi; ancak merkezin dışında kalan yerleşim birimlerinin altyapı ve üstyapıda ciddi sorunları var" dedi. Büyükşehir bürokratları ile birlikte ilçelere bizzat gittiğini hatırlatan ve gözlemlerinden bahseden Başkan Özhaseki şöyle devam etti:

"Gittiğimiz ilçelerde gördüğümüz manzara şu; ciddi bir altyapıları yok, ciddi su sorunları var. Kaynaktan suyu bulmak sorun değil ama daha sonraki teşkilat felç vaziyette ve doğru dürüst hiçbirinin arıtması yok."

11 ilçe Büyükşehir'e bağlandığında öncelikle altyapıya yönelik çalışacaklarını dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki, "Bu ilçeler Büyükşehir'e bağlandığında birkaç ay içerisinde hepsinin projesini bitirip, sonra da peyderpey yatırımlara başlayacağız. 2-3 yıl içerisinde tamamıyla altyapıyı bitirip o bölgelerdeki vatandaşlarımızı rahatlatacağız" diye konuştu.