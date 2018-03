Kayseri'de ki STK'lardan Gezi Parkı Eylemcilerine Tepki

İstanbul’da başlayıp Türkiye’nin birçok iline sıçrayan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş, 20 gün devam eden ve ülkenin birçok yerinde destek bulan eylemlerin uzun süren çabalar ve görüşmeler sonucunda sona erdiğini belirtti.

Masum bir talep olarak ortaya çıkıp kamuoyuna yansıyan ancak daha sonra yasa dışı birçok örgüt ile bir kısım siyasi partilerin desteğini alan eylemlerin amacını aştığını ifade etti. Taş, “20 günlük eylem boyunca, 11 yıldan beri ülkeyi idare eden, halkın tercihi ile iktidara gelmiş, son seçimlerde %50’nin üzerinde oy alarak 75 milyon Türkiye insanını idare eden Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve ailesi ile güvenlik güçlerine karşı eylemciler tarafından ahlakın, vicdanın ve hukukun kabul etmediği hakaretler ve tehditler edildi.” diye konuştu.

ŞEHİRLER KORKULAN YERLER OLDU

Kaldırım, elektrik direkleri ve şahıslara ait birçok araçlara zarar verildiğini kaydeden Taş, “İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer birçok şehirde devlete ve şahıslara ait otobüsler, araçlar, iş yerleri, elektrik direkleri, kaldırımlar yakıldı yıkıldı. Şehirlerin meydan, cadde ve sokakları korkulan ve uzak durulan yerler haline geldi. Olayların devam ettiği süre içinde, şehirlerde yaşayan insanımız eğitim, seyahat, iş yerini açıp rızkını kazanma, güvenlik içinde rızkını devam ettirme ve sosyal hayatın gereklerini yerine getirme hakkından mahrum bırakıldı.” şeklinde konuştu.

EYLEMLER TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

Masum bir talep olarak ağaçların sökülmesine karşı başlayan eylemlerin gün geçtikçe tehdide dönüştüğünü vurgulayan Taş, “Gezi Parkındaki ağaçların sökülmesine karşı gelen masum bir talep olarak başlayan, gün geçtikçe her türlü yakma, yıkma, korkutma, hakaret etme ve güvenlik hakkını ortadan kaldırmaya sebep olan olaylar boyunca, millet iradesi ile seçilip ülkeyi idare eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960’ta hukuksuz darbe ile görevden alınıp acımasızca idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve 1993’te zehirlenerek öldürülen Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın akıbetine uğratılmakla tehdit edildi.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİ VE TEHDİDİ SAVUNANLARI KINIYORUZ

Tehdidi ve şiddeti savunanları her zaman kınadıklarını dile getiren Taş, milletin iradesiyle iktidara gelenlerin yine milletin iradesiyle görevden alınabileceğini söyledi. Taş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, hukuk içinde kalarak ortaya konan talep ve isteklerin doğal bir hak olduğunu kabul ederken, iktidarda hangi siyasi parti olursa olsun ülkenin seçilmiş Başbakanı ve hükümetinin 75 milyon Türkiye insanının hükümeti olduğunu düşünüyor, millet iradesiyle iktidara gelenlerin sadece milletin iradesiyle görevden alınabileceğine inanıyoruz. Başbakanı, darbe dönemlerini hatırlatarak o dönemlerin her türlü hukuksuzluğu ve ölümle tehdit etmeyi millet iradesine saygısızlık ve hakaret kabul ediyor, bu tehdidi savuranları şiddetle kınıyoruz. Geçmişten bugüne her zaman millet iradesinin yanında yer alan Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! Her türlü darbe ve hukuksuzluğa karşı durduğumuzu ve ülke idaresinin sahibinin darbeciler değil millet olduğunu kamuoyuna duyuruyor, hiçbir siyasi kaygı taşımadan tüm Kayseri halkını ve STK’larımızı millet iradesinin yanında olmaya davet ediyoruz.”