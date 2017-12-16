KAYSERİ’DE KUDÜS SEFERBERLİĞİ

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “Bugünkü yürüyüşümüze yaşlı-genç, köylü-şehirli, kadın-erkek, tüm halkımızı ve sivil toplum kuruşlarını bayraklarıyla birlikte katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği Kudüs Mitingine tüm Kayseri halkımızın katılımını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“İnsan Hakları ve Kudüs” konferansı

MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından Kudüs’te yaşanan soruna dikkat çekmek için “İnsan Hakları ve Kudüs” konulu konferans düzenlenecek.

Avukat Ali Aydın, Prof. Dr. Nihat Bengisu ve Araştırmacı M. Hüseyin Mercan’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans bu akşam saat 19.30’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Büyük miting yarın!

Trump'ın Kudüs'ü siyonistlerin başkenti olarak tanıması kararı Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda yarın dev bir mitingle protesto edilecek.

Mitingin organizasyonunu ise Memur-Sen, Hak-İş, İHH, AGD, Cihannüma ve ÖNDER üstlendi.

Memur-Sen, Hak-İş, İHH, AGD, Cihannüma ve ÖNDER adına yapılan ortak çağrıda “Bağımsız Filistin ve Özgür Kudüs” irademizi, “İnsanlık İçin Barış” hedefimizi ortak platformdan, tek yürek olmuş bir meydandan haykırmak ve insanlık ailesinin onura, huzura ve barışa olan inancını paylaşmak, Filistinlilerin yalnız olmadığını, Kudüs’ün insanlığın ve ümmetin kalbi olduğunu ve işgal girişimlerine asla sessiz kalmayacağımızı ilan etmek için 17.12.2017 Pazar günü saat 13.00’de Anadolu (Tandoğan) Meydanında bir miting düzenleyeceğiz. Bu kutlu çabaya ortak olacağınız inancıyla bu tarihi mitinge hepinizi davet ediyoruz” denildi.

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