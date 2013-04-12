Kayseri'de Kutlu Doğum Gecesi

Müftülük binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Hz. Peygaberimizin doğum yıldönümü, 1989 yılından bu yana her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında ‘Kutlu Doğum Haftası’ adıyla anılmakta ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır” diye konuştu.

Kutlu Doğum Haftası’nın bin 442’inci yılının kutlanacağını ifade eden Maraşlıgil, “Kutlu Doğum Haftası’nda İslam’ın ve İslam Peygamerinin değişik yönleri ele alınmakta, konferanslar ve paneller düzenlenmekte, geleceğimiz kişisel, ailevi ve toplumsal olarak birçok yönden aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Bu yılki Kutlu Doğum Haftası ana teması ‘Hz. Peygamber ve İnsan Onuru’dur” şeklinde konuştu.

14 Nisan Pazar günü saat: 19.45’te Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde bir program düzenleneceğini söyleyen Maraşlıgil, “Yapılacak olan programa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz katılacak ve haftamızın açılışı yapılacaktır. Hafta münasebetiyle ilimiz ve ilçe müftülükleri tarafından çeşitli etkinlikler yapılacak” ifadelerinde bulundu.

Maraşlıgil, “İlimiz genelinde 88 konferans planlanmış toplam 226 çeşitli programları planlanmıştır. Kutlu Doğum Haftası’nın ülkemize, ilimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olması dilerim” dedi.