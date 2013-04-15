Kayseri'de Kutlu Doğum Gecesine Büyük İlgi

Kutlu Doğum programına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Vali Şerif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından konuşma yapan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, "Her bir misafirin gönlünde peygamber sevgisi buram buram tütüyor. Bu manevi atmosferde bulunmanın en büyük şeref olduğuna en büyük onur olduğuna inanıyorum. 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası’nın teması hazreti Peygamber ve insan onuru.

Geçen yıllarda olduğu gibi Kayseri İl Müftülüğü olarak bu toplumda yaşayan insanların biliyoruz ki Allah’ı, peygamberi, kitabı, kıblesi, vatanı ve bayrağı birdir. Bu toplumu birbirine bağlayan binlerce birler vardır. Bu birlerin en başında Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) vardır. O tüm dünyayı, tüm dünya Müslümanlarını birleştiren yegane unsurdur" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ise, "Bunun için buradayız, bu duygularla Kayseri İl Müftülüğü olarak, peygamber sevdası ile yanan bu insanların Kutlu doğum’da bir araya gelmelerini arzu ettik.

Bize insanlığı öğreten, insanlığın onur ve şerefini yaşatan sevgili Peygamberimizin, günümüzde çok da hasret kaldığımız insanlık onuru ile yeniden buluşmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sene konumuzu Hazreti Peygamber ve İnsan Onuru olarak belirledik. Özellikle İslam’ın irfan boyutunda, gönül dünyamızda insan onurunun ayrı bir anlamı ve ayrı bir yeri vardır." diye konuştu.



