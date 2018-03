Kayseri'de Kutlu Doğum İçin Büyük Hazırlık

İl Müftülük salonunda düzenlenen istişare toplantısı öncesi konuşan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, “Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi her sene olduğu gibi bu sene de 14 – 20 Nisan tarihleri arası Kutlu Doğum Haftası olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin resmi bir haftası olarak kutlama etkinliklerinin startını bugün veriyoruz. Gördüğünüz gibi Müftülüğümüz peygamber efendimizin makamını temsil eden manevi bir makamdır. Hem bürokratik hem de manevi yönü vardır. Bu münasebetle sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik. Peygamber efendimizi biliyorsunuz bütün dünya Müslümanlarını birleştiren ortak bir paydadır. Bu ortak payda etrafında bütün insanlar peygamber denildiğinde aynı noktaya geliyorlar. Dolayısıyla biz peygamber efendimizi manevi şahsiyeti etrafında Müslümanların birliği ve beraberliğini göstermek için her sene olduğu gibi bu sene de istişare toplantıları yapıyoruz” diye konuştu.

Kutlu Doğum Haftasında davetlileri olacağını belirten Maraşlıgil, “Allah nasip eder bir aksilik olmazsa Diyanet İşleri Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz bey teşrif edecekler. Bunun dışında Kutlu Doğum Haftası bizim ana programımız. Ayrıca birçok yerlerde yani bütün ilçe merkezlerimizde, kasabalarımızda hatta birtakım büyük köylerde peygamber sevgisini inşallah her yere götürmeye çalışacağız” dedi.