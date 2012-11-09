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Kayseri'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Kayseri’de dün başlayan yağış sonrasında Erciyes’teki kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

Kayseri'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yapılan son değerlendirmelerde, yurdun büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin beklendiği öğrenildi. Özellikle Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.
Dün gece başlayan şiddetli yağış şehir merkezinde kendisini hissederken, Erciyes Dağı’nın 2 bin 900 metre ve 3 bin 917 metreleri arasında yağışın kar şeklinde olduğu öğrenildi. Yağış sonrasında Erciyes Dağı’ndaki kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yapılan son değerlendirmelerde, yurdun büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin beklendiği öğrenildi. Özellikle Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.
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