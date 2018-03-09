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KAYSERİ'DE LAHİT BULUNDU

Polisin kaçak kazı operasyonunda lahit bulundu

KAYSERİ'DE LAHİT BULUNDU

Kayseri’de bir gecekondunun altında yapılan kaçak kazının tespiti, Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen bulguların ortaya çıkmasını sağladı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun altında kaçak kazı yapıldığı belirlendi.



Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Evin altında kazı yapılan bölgede Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen kral mezarı lahit ve yeraltı şehri benzeri yapılar bulunduğu belirlendi.



Evin çevresi güvenlik şeridiyle korumaya alındı.



Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, buluntularla ilgili inceleme başlattı.
AA
 

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