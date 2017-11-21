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Kayseri’de mevsimin ilk karı

Kayseri’de bugün sabah saatlerinde başlayan ve aniden şiddetini artıran mevsimin ilk kar yağışı kent merkezi, ilçeler ile Erciyes Kayak Merkezi’nde etkili oldu.

Kayseri’de mevsimin ilk karı

Dün akşam saatlerinden itibaren Erciyes Dağı’nda başlayan kar yağışı bugün öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu. Aralıklarla şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zorlanırken, yayalar da büyük zorluk yaşadı.
Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bu gün hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 4 olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının kent merkezinde Cuma gününe kadar 3 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor.



Erciyes’te kar kalınlığı 20 cm’yi geçti
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise önceki gece başlayan yağış bu gün sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Son yağışla birlikte pistlerdeki kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı Erciyes Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
Öte yandan ekiplerin Erciyes Kayak Merkezi yolunda karla mücadele çalışmaları da sürüyor.

Felahiye’de 5 cm kar
Kent merkezinde zaman zaman etkili olan kar yağışı ilçelerde daha çok görüldü. Felahiye’de sabah erken saatlerde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar diğer ilçelerde de etkisini gösterdi.

İHA

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