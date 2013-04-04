Kayseri'de Mimarsinan Günleri Başlıyor

08-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan "Mimar Sinan Günleri"nin ilk etkinliği Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşecek. 08 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin(TSMD) paneli ile başlayacak program, sergi açılışı ve kokteyl ile devam edecek.
Etkinliklerin ikinci gününde (09 Nisan Salı) Mimar Sinan, doğum yeri olan Ağırnas'taki programla anılacak. Saat 10.00'da protokol konuşmalarıyla startı verilecek olan programda ayrıca iki ayrı serginin açılışı da gerçekleşecek.
TULUYHAN UĞURLU MUHTEŞEM BİR KONSERE İMZA ATACAK
Aynı gün akşam ise piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, muhteşem bir konserle Kayseri halkının karşısında olacak. Konserde sanatçının piyanosuna doğu sazları da eşlik ederken Uğurlu, müziği ile Mimar Sinan'ı anlatacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan konser, saat 19.00'daki kokteylin ardından başlayacak.
Etkinliklerin üçüncü ve son günü olan 10 Nisan Çarşamba ise Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin Mimar Sinan Afiş Yarışması Ödül Töreni gerçekleşecek. Törenin ardından ise sergi açılışı yapılacak. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki program, saat 10.00'da başlayacak ve gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.
İŞTE ETKİNLİK TAKVİMİ
08 NİSAN 2013 PAZARTESİ
Yer: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Saat: 13.30 - TSMD Paneli (Süha Özkan, İlhan Kural, Adnan Aksu)
Saat: 15.00 - TSMD Sergi Açılışı ve Kokteyl
09 NİSAN 2013 SALI
Yer: Ağırnas Kasabası Cumhuriyet Meydanı
Saat: 10.00 - Açılış konuşmaları ve etkinlikler
Saat:10.30- İlköğretim öğrencileri resim yarışması sergisi açılışı
Saat: 11.30 - Ağırnas Rölöve - Restorasyon Projeler sergisi açılışı
Yer: Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi
Saat: 19.00 - 19.30 Kokteyl
Saat: 19.30 - 21.00 Tuluyhan Uğurlu Konseri
10 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA
Yer: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Saat: 10.00 - Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimar Sinan Afiş Yarışması Ödül Töreni ve sergi açılışı
Saat: 11.00 - Tematik Açılış: Nevzat Sayın
Saat: 14.00 - Tasarımda Özgürlük Paneli (Nevzat Sayın, Alper Ünlü, Can Çinici, Han Tümertekin)
Saat: 17.00 - Plaket Töreni
Etkinliklerin ikinci gününde (09 Nisan Salı) Mimar Sinan, doğum yeri olan Ağırnas'taki programla anılacak. Saat 10.00'da protokol konuşmalarıyla startı verilecek olan programda ayrıca iki ayrı serginin açılışı da gerçekleşecek.
TULUYHAN UĞURLU MUHTEŞEM BİR KONSERE İMZA ATACAK
Aynı gün akşam ise piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, muhteşem bir konserle Kayseri halkının karşısında olacak. Konserde sanatçının piyanosuna doğu sazları da eşlik ederken Uğurlu, müziği ile Mimar Sinan'ı anlatacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan konser, saat 19.00'daki kokteylin ardından başlayacak.
Etkinliklerin üçüncü ve son günü olan 10 Nisan Çarşamba ise Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin Mimar Sinan Afiş Yarışması Ödül Töreni gerçekleşecek. Törenin ardından ise sergi açılışı yapılacak. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki program, saat 10.00'da başlayacak ve gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.
İŞTE ETKİNLİK TAKVİMİ
08 NİSAN 2013 PAZARTESİ
Yer: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Saat: 13.30 - TSMD Paneli (Süha Özkan, İlhan Kural, Adnan Aksu)
Saat: 15.00 - TSMD Sergi Açılışı ve Kokteyl
09 NİSAN 2013 SALI
Yer: Ağırnas Kasabası Cumhuriyet Meydanı
Saat: 10.00 - Açılış konuşmaları ve etkinlikler
Saat:10.30- İlköğretim öğrencileri resim yarışması sergisi açılışı
Saat: 11.30 - Ağırnas Rölöve - Restorasyon Projeler sergisi açılışı
Yer: Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi
Saat: 19.00 - 19.30 Kokteyl
Saat: 19.30 - 21.00 Tuluyhan Uğurlu Konseri
10 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA
Yer: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Saat: 10.00 - Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimar Sinan Afiş Yarışması Ödül Töreni ve sergi açılışı
Saat: 11.00 - Tematik Açılış: Nevzat Sayın
Saat: 14.00 - Tasarımda Özgürlük Paneli (Nevzat Sayın, Alper Ünlü, Can Çinici, Han Tümertekin)
Saat: 17.00 - Plaket Töreni