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Kayseri'de Nevruz Gerginliği

Kayseri'de Halkların Demokratik Kongresi tarafından düzenlenen Nevruz etkinliği sonrasında iki grup arasında çıkan gerginlik, polis ekipleri tarafından büyümeden önlendi.

Kayseri'de Nevruz Gerginliği
Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde yapılan Nevruz kutlamaları sonrasında dağılan grup ile bir başka grup arasında Tacettin Veli Mahallesi'nde gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmaların olduğu gerginlik, polis ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden engellendi.

Nevruz kutlamalarına katılan grup, polis gözetiminde olay yerinden uzaklaştırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çıkan olaylar nedeniyle 2 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. (İHA)

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