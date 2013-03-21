Kayseri'de Nevruz Kutlamaları

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamalarına; Kayseri Vali Vekili Davut Haner, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, davetliler ve öğrenciler katıldı. Türk Cumhuriyetlerinden Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, milli kıyafetleriyle Nevruz Bayramı'na ayrı bir renk kattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği Mehter marşları ile İstiklal Marşı'na, kutlamalara katılanlar da eşlik etti.

Nevruz Bayramı kutlamasında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, bugün çok mutlu olduklarını ifade ederek, ''Bütün Türk dünyasında artık bu törenler özgür bir şekilde kutlanmakta çünkü büyük sıkıntılara maruz kalan bir Türk dünyası var, hepiniz biliyorsunuz. Bugün artık büyük bir kısmı bağımsızlıklarına kavuştular ve başta Nevruz olmak üzere bu tür bayramları özgür ve görkemli bir şekilde, coşkuyla kutluyorlar. Bu bayramın bütün Türk dünyasına barış, mutluluk, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum'' dedi.

Rektör Prof. Dr. Keleştemur'un konuşmasının ardından, Türk cumhuriyetlerinin bayraklarını taşıyan öğrencilerin şovu izleyenler tarafından coşkuyla alkışlandı. Türk cumhuriyetlerinin bayraklarının Türk bayrağının etrafında dönmesi davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından gururla izlendi.

Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı Nevruz Bayramı kutlamalarında daha sonra Vali Vekili Haner ve Rektör Prof. Dr. Keleştemur tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Ateşin üzerinden Vali Vekili Haner, Rektör Keleştemur, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, bazı davetliler ve öğrenciler atladı. Örste demir döven Haner ve Keleştemur, daha sonra yumurta tokuşturdu.

Sabancı Kültür Sitesi'ndeki Nevruz Bayramı kutlamalarında daha sonra davetlilere ve öğrencilere, açılan stantlarda Türk cumhuriyetlerine özgü Nevruz pilavı ile yöresel yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Nevruz Bayramı kutlamalarına katılan Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler de Nevruz'un Orta Asya Türklerinin bayramı olduğunu; birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini ifade etti.