Kayseri’de öğretmen sayısında düşüş

“Eğitim-Bir-Sen’le ülkemiz daha güçlü”

Sendikanın Eğitim Kültür ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında Başkan Aydın Klakan, “Eğitim-Bir-Sen’in örgütlü olmanın gücüne inanarak eğitim çalışanlarının her türlü hakkını koruma mücadelesi ve geliştirme idealine uygun olarak genel yetkide 6. yılına girmiştir.

Hak ve özgürlük mücadelesinin yanında eğitimi memleketin kültür ve irfan davasında bir değere dönüştürmenin yoğun gayreti içinde olan Eğitim-Bir-Sen, üyesine yönelik teklifleri, eğitim çalışanlarının sorunlarına gösterdiği hassasiyeti, hazırladığı raporlar ve yaptığı araştırmalarla yine en fazla teveccüh gören sendika olmuş, eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olmuştur.” dedi.

“Eğitim-Bir-Sen’le ülkemiz daha güçlü, eğitim çalışanları daha güvencelidir.” Diyen Kalkan, “Ülkenin yararına, milletin menfaatine olan her şey bizim tartışmasız idealimizdir. Bu idealle milletimizin değerlerini kendi değerimiz, amaçlarını kendi amaçlarımız bilerek çalıştık, mücadele verdik. Maddi ve manevi yoksulluklarla hak hukuk mücadelesi; darbeci, vesayetçi odaklara karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken hep bu duyarlılık ve önceliklerle hareket ettik.

Bugünün dünyasında ülke ve devletlerin dinamizmi, toplumun sağlıklı örgütlenmesiyle ölçülmektedir. Özgür düşünce ve çözüm arayışları ile bilgi üreten, ürettikleri bilgiyi yönetimle paylaşan, doğal olarak yönetimin sivil, demokrat karakter kazanmasını sağlamada başarılı toplumlarda daha sağlıklı bir ilişki gelişmektedir.” İfadelerini kullandı.









“Sözümüz doğruluğuyla güçlendi”

Maddi ve manevi bütün yoksullukların birbiriyle bağlantılı olduğunu kaydeden Kalkan, “O nedenledir ki, biz müfredattan fiziki imkânlara kadar eğitim meselemizi, eğitim çalışanlarımızın her türlü hak ve hukukunu korumayı topyekûn kalkınmamızdan ayrı görmedik, görmüyoruz. Temelde ülkemize egemen kılınmak istenen vesayetçi yapılardan kaynaklanan tüm zorluk ve zorlamalara karşın, kuruluşumuzdan bu yana, çeyrek asırdır taviz vermediğimiz bu tutumumuz, insanımızın kalbi yöneliş ve teveccühüne mazhar olmuş; asil çağrımıza onurlu katılımlarıyla cevap veren yeni üyelerle sayımız daha da artmıştır.

Doğru zamanda doğru adamlarla yola çıkarak atılan ilk adımın samimiyetine yaslanarak derelerin, çayların buluşmasıyla gittikçe çoğalan nehirler gibi büyüdük. Hep birlikte emekçiler olarak sesimiz gürleşti, mücadelemiz genişledi, kazanımlarımız arttı. Sözümüz doğruluğuyla güçlendi, duygumuz samimiyetiyle inşirah verdi, aklımız selimliğiyle kuşattı, sevdamız yürekleri sardı, çoğaldı.” şeklinde konuştu.



“420 bin 146 üyeye ulaştık”

Sendikalarının tarihsel gelişimi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü, “Geçen yıl 402 bin 171 olan üye sayımız, başkanlarımızın dirayeti, temsilcilerimizin adanmış gayreti, üyelerimizin cefakâr idealizmiyle neşvünema buldu, saflarımıza yeni değerler katıldı, nihayet bugün sayımız; Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 4 bin 580, üniversitelerde 32 bin 97, Millî Eğitim’de 383 bin 469 olmak üzere, toplamda 420 bin 146’ya ulaşmıştır. Bu, günübirlik bir yıllık, bir başarı değil, ilk başladığımız günden bugüne dek gidilen doğru yolun, insan odaklı yaklaşımın, elde edilen kazanımların, ilk tuğlayı koyan el ile bugün son akıtılan terin taşıdığı hissiyatın aynı oluşunun bizi getirdiği bir sonuçtur. Bu, Eğitim-Bir-Sen’in sadece önde ve öncü oluşunun değil, aynı zamanda hepimiz için büyük bir imkân, hepimiz için büyük bir çözüm, geleceğe büyük bir yürüyüş oluşunun tescilidir.”



Eğitim çalışanlarının yetkili sendikası

“Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu şube olarak 2017 yılında tüm okullarımızı ziyaret etmeye çalıştık. İlçe teşkilatımızdaki temsilcilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve bu davanın gönül erleri özlük ve özgürlük mücadelesinde sürekli çalışmıştır. Kayseri’de 2016 yılında öğretmen sayısı 18.761 iken 2017 yılında fiili olarak çalışan öğretmen sayısı 16.927 olmuştur. Yani Kayseri’de öğretmen sayısı geçen yıla göre 1834 kişi azalmıştır.”



Kayseri’de sendikalaşama oranı yüzde 79

“Kayseri’de eğitim öğretim çalışmaları içerisinde olan 16.927 öğretmenden 13.414 öğretmen herhangi bir sendikaya üye olmuştur. Kayseri’de sendikalaşma oranı yüzde 79 olmuştur. 3513 personel herhangi bir sendikaya üye olmamıştır. Bizim çağrımız tüm eğitim çalışanlarının mutlaka sendikalara üye olmaları yönündedir.”



Eğitim çalışanlarının yüzde 50.59’u eğitim Bir Sen’li

“Eğitim Bir Sen Kayseri’de 2006 yılında yetkiyi alan bir sendikadır. 2016 yılında Eğitim çalışanlarının yüzde 48 Eğitim Bir Sen üyesi iken bu oran 2017 yılında yüzde 52.59 olmuştur. Kayseri’nin en büyük sivil toplum örgütü, en büyük sendikası Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olmuştur.

Eğitim Bir Sen kurulduğu 1992 yılından beri yani çeyrek asırdan beri hem yerelde hem de ulusal anlamda çalışanlarımızın özlük ve milletimizin özgürlük mücadelesinde motor görevini üstlenmiştir. Nerde bir mazlum varsa onun yanındayız, nerede bir zalim varsa onun da karşısındayız. Türkiye Genelinde 420.146, Kayseri’de ise 8901 üyesiyle Eğitim Bir Sen Üyelerinin ve milletinin yanındadır. Bu noktaya gelmemizde emeklerini esirgemeyen işyeri temsilcilerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetim kurulu üyelerine sendikamıza gönül veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Eğitim-Bir-Sen’in hem nicelik hem de nitelik olarak bugünlere gelmesinde emeği olan tüm şube başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, en canlı hücremiz işyeri temsilcilerimize; gece gündüz demeden, canla başla, adanmışlık duygusuyla, zamanının önemli bir kısmını sendikal mücadelemize hasreden bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.” Kalkan, açıklamalarının ardından gazetecilere yapımı yeni tamamlanan sendikanın eğitim kültür ve gençlik merkezini tanıttı. 28 Eylül 2012 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan Eğitim-Bir-Sen Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Battal'ın ismini verdikleri salonda basın mensupları ile bir süre sohbet eden Kalkan, yapımı devam eden merkezin terasında verdiği bilgiler sorasında program sona erdi.

