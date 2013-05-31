Kayseri'de Ölüm Orucuna Başladı

Emeklilik hakkının gasp edildiğini savunan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Sağlam, “1999 yılında çıkarılan 4447 No'lu yasa gereği oluşan hak gasbından dolayı şu anda ölüm orucuna yatmış durumdayım. Normalde emeklilik şartlarımı tamamlamama rağmen SGK tarafından daha 10 yıl bekleyeceğim söyleniyor. Normal şartlarda geçen yıl emekli olmam lazımdı" dedi.

Kendisi gibi şu anda 5 milyon mağdur insan olduğunu belirten Sağlam, "Bakanlarımızın televizyonlardaki ‘erken emeklilik’ söylemlerinden dolayı bizim artık psikolojimiz bozuldu. Biz normalde hak ettiğimiz emekliliğimizi istiyoruz. 1990 yılında işi girdiğimizde 5 bin gün artı 25 yıl ile biz devletle bir sözleşme yapmıştık ama, 'Maç oynanırken kural değişiyor' diyor ya Sayın Bakanımız, maç oynanırken devletimiz bize, ‘Hayır sen 25 yılda değil, 35 yılda emekli olacaksın’ dedi. Yani bizim emekliliğimiz resmen devlet tarafından gasp edildi” ifadelerini kullandı.

Eylemini sürdüreceğini belirten Sağlam, “Bakanımız, 'Emeklilik veriyoruz' demedikten sonra ben buradan kalkmayacağım. Gerekirse öleceğim ama bu yatağımdan kalkmayacağım. Ben 4 çocuk babasıyım, işsizim, onları nasıl okutacağım? Bakanımdan cevap bekliyorum. Ben bu eylemi yapan ilk kişiyim, inşallah son kişi olurum” şeklinde konuştu. (iha)

