Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Ölüm Orucuna Başladı

Kayseri’de 40 yaşındaki Hasan Sağlam, emekli olabilmek için ölüm orucuna başladığını söyledi.

Kayseri'de Ölüm Orucuna Başladı
Emeklilik hakkının gasp edildiğini savunan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Sağlam, “1999 yılında çıkarılan 4447 No'lu yasa gereği oluşan hak gasbından dolayı şu anda ölüm orucuna yatmış durumdayım. Normalde emeklilik şartlarımı tamamlamama rağmen SGK tarafından daha 10 yıl bekleyeceğim söyleniyor. Normal şartlarda geçen yıl emekli olmam lazımdı" dedi.
Kendisi gibi şu anda 5 milyon mağdur insan olduğunu belirten Sağlam, "Bakanlarımızın televizyonlardaki ‘erken emeklilik’ söylemlerinden dolayı bizim artık psikolojimiz bozuldu. Biz normalde hak ettiğimiz emekliliğimizi istiyoruz. 1990 yılında işi girdiğimizde 5 bin gün artı 25 yıl ile biz devletle bir sözleşme yapmıştık ama, 'Maç oynanırken kural değişiyor' diyor ya Sayın Bakanımız, maç oynanırken devletimiz bize, ‘Hayır sen 25 yılda değil, 35 yılda emekli olacaksın’ dedi. Yani bizim emekliliğimiz resmen devlet tarafından gasp edildi” ifadelerini kullandı.
Eylemini sürdüreceğini belirten Sağlam, “Bakanımız, 'Emeklilik veriyoruz' demedikten sonra ben buradan kalkmayacağım. Gerekirse öleceğim ama bu yatağımdan kalkmayacağım. Ben 4 çocuk babasıyım, işsizim, onları nasıl okutacağım? Bakanımdan cevap bekliyorum. Ben bu eylemi yapan ilk kişiyim, inşallah son kişi olurum” şeklinde konuştu. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.