Kayseri'de Piyano Gecesi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, belediyeden bürokratlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mimar Sinan'ı konu alan piyano resitalinde büyük usta için bestelediği eserlere yer veren Uğurlu'ya ekip arkadaşları eşlik etti.

Piyano resitali sırasında Mimar Sinan'ın eserleri perdeye yansıtılarak görsel zenginlik katılırken Uğurlu'nun piyanosundan çıkan notalar, Kayserililere keyifli bir akşam yaşattı.

"MİMAR SİNAN'I DAHA İYİ ANLADIK"

Konser sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, Uğurlu'ya bu muhteşem resital için teşekkür ederek "Ellerine sağlık, dillerine sağlık, gönlüne sağlık. Bu resital Sinan'ı bize farklı bir şekilde anlattı" dedi.

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Özhaseki, "Sinan, kendinden önce yaşamış medeniyetlerin adeta bir birikimiydi ve o birikim neticesinde bu güzel eserler ortaya çıktı. Biz O'nunla iftihar ediyoruz. Kayserili olmasından da gurur duyuyoruz. Burada da değerli dostumuz Tuluyhan Uğurlu, ilk defa böylesine değişik bir açıdan Sinan'ı anlattı bizlere. Hakikaten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"KALBİMİZİN YARISI BU ŞEHİRDE KALACAK"

Tuluyhan Uğurlu ise Kayseri gibi muhteşem bir şehirde konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade ederek "Bu konserle sanatımızı sizlerin huzurunda sergileyebilmek şerefine erişmemizi sağlayan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Mimar Sinan, rahmetiyle bütün Osmanlı şehirlerini donatmış. Biz de sizin o güzel rahmetinizle bugün sarıldık, sarmalandık. Kalbimizin yarısını bu şehirde bırakarak buradan ayrılacağız" dedi.

Konser sonunda Başkan Özhaseki, günün anısına Uğurlu'ya çiçek ve plaket verdi.