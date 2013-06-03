Kayseri'de Protestolarda Kaç Kişi Gözaltına Alındı

Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de meydana gelen eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Düzgün, Taksim'deki Gezi Parkı ile ilgili çevre düzenlemelerini protesto amacıyla birtakım gösteri düzenlediğini belirterek şunları söyledi: "Tabi demokratik bir ülkede herkes kendi fikirlerini ve görüşlerini dile getirme, bunları basın açıklaması ve benzeri yollarla ifade etme hakkı vardır. Tabi tüm bunları yaparken bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmeden kendi demokratik haklarını kullanarak yapmalarını doğru buluyoruz. Özellikle cuma ve cumartesi gecesi tabi Talas ilçemizde birçok insanımızın sınavı olmasına rağmen 100 - 200 kişilik gruplar gece yarısı 02.00'den 04.00'e kadar gürültü yapmak suretiyle ertesi gün sınava girecek olan vatandaşlarımızın eleştirilerine maruz kalmışlardır. Polisimizde tabi kendilerine güç kullanmadan, gazlı ve sulu müdahale yapmadan çevreyi rahatsız etmemeleri yönünde kendilerine tavsiye ve telkinlerde bulunmuş ve bunun sonucu dağılmışlardır. Talas'daki gösteriler sırasında herhangi bir zor kullanma söz konusu olmamıştır. Özellikle son gece 30- 40 kişilik bir grubun kendilerini fıskiyenin altında ıslattıkları polis tarafından tespit edilmiştir”

Yapılan gösterilerin ertesi gün sürdüğünü belirten Düzgün, şunları söyledi: “Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanından Mimar Sinan Parkı'na kadar yaklaşık 2 bin kişi yürüyüş gerçekleştirmişlerdir. Tabi Kayseri'nin yeşilleşmesini ve güzelleşmesini hepimiz istiyoruz. Çevrede bu anlayışla pek çok fidan dikilmiştir. Tabi bu gösteriler sırasında bazen çevreye zarar vermek ya da bir başkasının işyerine zarar verme durumu olmuştur. Bunlardan birisi de bir siyasi parti teşkilatının binasına girmek amacıyla cumartesi günü yaklaşık 400 -500 kişilik grup uzun süre beklemişler. Emniyet güçlerimiz kendilerine dağılmaları yönlerinde ikazlarda bulunmuş. Bu ikaz ve tavsiyelere rağmen grup içerisinden bazıları emniyet teşkilatımıza taş ve şişelerle saldırılarda bulunmuş ve bunun sonucunda 8 polisimiz yaralanmıştır. Tabi bu saldırgan tavırların artması üzerine polis teşkilatımız grubu dağıtmak ve kendilerine gelen zararı engellemek amacıyla çok az da olsa kendilerine müdahale etmek durumunda kalmıştır. Tabi ciddi bir zarara uğratılmadan grup içerisindeki göstericiler dağılmıştır”

Gösteri sırasında bazı eylemcilerin gözaltına alındığına değinen Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “167 kişi gözaltına alındı. Bunların çoğu polise ya da çevre binalara zarar veren, taşlı saldırılarda bulunan ya da eylem ve sözleriyle rahatsız edici davranışlarda bulunan kişilerdir. Bu kişiler savcılık sorgulaması sonucunda serbest kaldı. Tabi çevreye verilen zararlarla ilgili tespit devam ediyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu başkalarının mallarına vermiş oldukları zararla ilgili bütün işlemin yapılacağını, bu zararları da bizzat göstericiler tarafından tahsisinin yapılacağını bilmeleri gerekir. Herkes kayıtsız özgürlük içerisinde değildir. Başkalarına verdiği zararları da karşılamak ve ödemekle hükümlüdür.”