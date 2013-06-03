Kayseri'de Protestolarda Kaç Kişi Gözaltına Alındı

Yapılan gösterilerin ertesi gün sürdüğünü belirten Düzgün, şunları söyledi: “Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanından Mimar Sinan Parkı'na kadar yaklaşık 2 bin kişi yürüyüş gerçekleştirmişlerdir. Tabi Kayseri'nin yeşilleşmesini ve güzelleşmesini hepimiz istiyoruz. Çevrede bu anlayışla pek çok fidan dikilmiştir. Tabi bu gösteriler sırasında bazen çevreye zarar vermek ya da bir başkasının işyerine zarar verme durumu olmuştur. Bunlardan birisi de bir siyasi parti teşkilatının binasına girmek amacıyla cumartesi günü yaklaşık 400 -500 kişilik grup uzun süre beklemişler. Emniyet güçlerimiz kendilerine dağılmaları yönlerinde ikazlarda bulunmuş. Bu ikaz ve tavsiyelere rağmen grup içerisinden bazıları emniyet teşkilatımıza taş ve şişelerle saldırılarda bulunmuş ve bunun sonucunda 8 polisimiz yaralanmıştır. Tabi bu saldırgan tavırların artması üzerine polis teşkilatımız grubu dağıtmak ve kendilerine gelen zararı engellemek amacıyla çok az da olsa kendilerine müdahale etmek durumunda kalmıştır. Tabi ciddi bir zarara uğratılmadan grup içerisindeki göstericiler dağılmıştır”
Gösteri sırasında bazı eylemcilerin gözaltına alındığına değinen Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “167 kişi gözaltına alındı. Bunların çoğu polise ya da çevre binalara zarar veren, taşlı saldırılarda bulunan ya da eylem ve sözleriyle rahatsız edici davranışlarda bulunan kişilerdir. Bu kişiler savcılık sorgulaması sonucunda serbest kaldı. Tabi çevreye verilen zararlarla ilgili tespit devam ediyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu başkalarının mallarına vermiş oldukları zararla ilgili bütün işlemin yapılacağını, bu zararları da bizzat göstericiler tarafından tahsisinin yapılacağını bilmeleri gerekir. Herkes kayıtsız özgürlük içerisinde değildir. Başkalarına verdiği zararları da karşılamak ve ödemekle hükümlüdür.”
Türkiyede artik Erdoganin ve essiz bürakrat cevresinin gercek yüzününü görmeye basladi.yasaklar,gazlar,secimlerde ters tepki verecektir.