Edinilen bilgiye göre PYD saflarında savaştıktan sonra Türkiye’ye giriş yapan Suriye uyruklu Hamid Faysal El Dahami ismindeki militanın 5 aydır Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bir çiftlikte çalıştığı belirlendi. Hamid Faysal El Dahami’nin yerini belirleyen jandarma ekipleri, dün gece düzenlenen operasyonla Hamid Faysal El Dahami’yi yakalayarak gözaltına aldı.Hakkında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Hamid Faysal El Dahami adliyeye çıkarıldı ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)
Kayseri’de PYD militanı yakalandı
Kayseri’de jandarma ekiplerinin dün akşam yaptığı operasyonda PYD saflarında savaştıktan sonra 5 ay önce Türkiye’ye geldiği belirlenen bir militan yakalandı
19 Ocak 2018 Cuma 12:44
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Anahtar Kelimeler:DeveliSindelhöyükPYDKayseri
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