Kayseri'de Sanayi Sicile Kayıtlı 1629 İşletme Var

Akçadırcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 6945 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ikinci maddesi ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici maddeye göre; faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanmayacağını bildirdi.
Açıklamasında, ''İlimizde üretim faaliyetinde bulunan sanayi işletmelerinin tamamının sanayi sicile kayıtlarını sağlamak amacıyla İl Müdürlüğümüz personelinden oluşturulan özel ekiplerce sanayi işletmelerinin faaliyet tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmıştır'' diyen Akçadırcı, şunları kaydetti:
''İdari kayıtlara göre sanayi işletmesi olarak görülen 6308 firma, personelimizce tek tek ziyaret edilerek üretim, faaliyet konusu, istihdam, makine ve teçhizat durumu tespit edilmiş, iletişim bilgileri güncellenmiş, firmalara sanayi sicil ve sanayi envanterinin önemi ve sağladığı avantajlar ve müracaat şekli anlatılmış ve sorunları dinlenilmiştir. Düzenlenen Firma Faaliyet Tespit Formunda yer alan bilgiler elektronik ortamda Bakanlığımız kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2013 yılının ilk 7 aylık döneminde 171 firmanın sanayi sicile kaydı sağlanılmıştır. İlimizde sanayi sicile kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 1629 dur.
Yeni kurulan sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren iki ay içinde sanayi sicile kaydolmak zorundadırlar. Sanayi sicil kayıtları sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır.''
Akçadırcı açıklamasında, Kayseri'nin sağlıklı ve güncel sanayi envanterinin çıkartılabilmesi, işletmelerin Sanayi Sicil Belgesinin sağladığı faydalardan yararlanabilmeleri bakımından sanayi işletmelerinin il Müdürlüğüne müracaat ederek sanayi sicile kayıt yaptırmaları gerektiğini belirterek, ''Sanayi Sicile kayıt zorunluluğunu bugüne kadar yerine getirmeyen sanayi işletmelerinin 6945 Sayılı Kanunla tanınan kanuni muafiyetten yararlanmaları, idari para cezasına uğramadan kayıtlarını yaptırmaları bakımından ivedi olarak İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekli görülmektedir'' dedi.
Açıklamasında, ''İlimizde üretim faaliyetinde bulunan sanayi işletmelerinin tamamının sanayi sicile kayıtlarını sağlamak amacıyla İl Müdürlüğümüz personelinden oluşturulan özel ekiplerce sanayi işletmelerinin faaliyet tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmıştır'' diyen Akçadırcı, şunları kaydetti:
''İdari kayıtlara göre sanayi işletmesi olarak görülen 6308 firma, personelimizce tek tek ziyaret edilerek üretim, faaliyet konusu, istihdam, makine ve teçhizat durumu tespit edilmiş, iletişim bilgileri güncellenmiş, firmalara sanayi sicil ve sanayi envanterinin önemi ve sağladığı avantajlar ve müracaat şekli anlatılmış ve sorunları dinlenilmiştir. Düzenlenen Firma Faaliyet Tespit Formunda yer alan bilgiler elektronik ortamda Bakanlığımız kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2013 yılının ilk 7 aylık döneminde 171 firmanın sanayi sicile kaydı sağlanılmıştır. İlimizde sanayi sicile kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 1629 dur.
Yeni kurulan sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren iki ay içinde sanayi sicile kaydolmak zorundadırlar. Sanayi sicil kayıtları sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır.''
Akçadırcı açıklamasında, Kayseri'nin sağlıklı ve güncel sanayi envanterinin çıkartılabilmesi, işletmelerin Sanayi Sicil Belgesinin sağladığı faydalardan yararlanabilmeleri bakımından sanayi işletmelerinin il Müdürlüğüne müracaat ederek sanayi sicile kayıt yaptırmaları gerektiğini belirterek, ''Sanayi Sicile kayıt zorunluluğunu bugüne kadar yerine getirmeyen sanayi işletmelerinin 6945 Sayılı Kanunla tanınan kanuni muafiyetten yararlanmaları, idari para cezasına uğramadan kayıtlarını yaptırmaları bakımından ivedi olarak İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekli görülmektedir'' dedi.