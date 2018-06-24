Yurt genelinde vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Kayseri’de Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre kent genelinde herhangi bir olay yaşanmadığı, bir kişinin kabinde fotoğraf çekerken yakalandığı, bir kişinin de sandık görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.
Kayseri’de Seçim Olaysız Sona Erdi
Kayseri’de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Kent genelinde herhangi bir vukuat yaşanmadığı öğrenildi.
24 Haziran 2018 Pazar 18:32