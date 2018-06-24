Kayseri’de Seçim Olaysız Sona Erdi

Yurt genelinde vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Kayseri’de Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre kent genelinde herhangi bir olay yaşanmadığı, bir kişinin kabinde fotoğraf çekerken yakalandığı, bir kişinin de sandık görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.