Kayseri'de Sigara Yasağına Kesilen Ceza Miktarı Açıklandı

31 Mayıs Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Mimarsinan Parkı'nda son bulan yürüyüşün başlamasından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Yunus Karadağ, tütün kullanımının en önemli uygulanabilir ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, ''Küresel tütün salgını, 6 milyon kişinin beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu salgın eğer harekete geçilmezse, 2030 yılına kadar yüzde 80'i düşük ve orta gelir düzeyinden olan ülkelerde yaşayan 8 milyon kişinin ölümüne neden olacaktır. Ülkemizde her 6 dakikada bir kişi, günde 275, yılda ise en az 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem alınmazsa, 2030'a kadar bu sayının 240 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir'' ifadelerini kullandı.

Dr. Yunus Karadağ, 2008 yılında tütün ürünlerinin tüketimini düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, tütün ürünlerinin kullanımında ciddi düşüşler gözlendiğini de ifade ederek, ''Türkiye'de 2008 ve 2012 yıllarında Küresel Yetişkin Tütün Araştırması yapılmış, ön raporu da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmıştır. Buna göre, tütün mamulü kullananların oranı, 15 yaş üzeri nüfusta yüzde 31,2'den yüzde 27'ye, erkeklerde yüzde 47,9'dan yüzde 41,5'e, kadınlarda ise yüzde 15,2'den yüzde 13,1'e düşmüştür'' diye konuştu.

Kayseri'de bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerine 2009'dan 2013 yılı Nisan ayı sonuna kadar toplam 20 bin 730 kişinin başvurduğunu vurgulayan Dr. Yunus Karadağ, kanunun tüm hükümleriyle birlikte yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden 2013 yılı Nisan ayı sonuna kadar 96 bin 520 kamu, toplu taşıma, özel kişilere ait işyerlerinin denetlendiğini, bu denetimlerde 3 bin 517 kişiye ve 236 işletmeye toplam 542 bin 100 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Dr. Yunus Karadağ, 2013 yılının ilk 4 ayında kapalı alanlarda sigara yasağıyla ilgili toplam 12 bin 676 işletmenin denetlendiğini ve bu denetimlerde yasağa uymayan 360 kişi ile 107 işletmeye toplamda 167 bin 562 TL idari para cezası kesildiğini de bildirdi.

Dr. Yunus Karadağ'ın açıklamasının ardından, Halk Sağlığı çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Mimarsinan Parkı'na kadar yürüdüler.