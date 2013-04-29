Kayseri'de Su Kesintisi

Su kesintisinin salı günü, sabah saat 08:00’de başlayıp, saat 20:00’ye kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Gesi yolu Toki kavşağında yürütülen şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle yapacağımız su kesintisinden, Beyazşehir ve Kaykop bölgelerinde bulunan abonelerimiz etkilenecek'' dedi.

Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini kaydetti.