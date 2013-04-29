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Kayseri'de Su Kesintisi

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, 30 Nisan Salı (yarın) günü Beyazşehir ve Kaykop bölgelerinde su kesintisinin yapılacağı bildirildi.

Kayseri'de Su Kesintisi
Su kesintisinin salı günü, sabah saat 08:00’de başlayıp, saat 20:00’ye kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Gesi yolu Toki kavşağında yürütülen şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle yapacağımız su kesintisinden, Beyazşehir ve Kaykop bölgelerinde bulunan abonelerimiz etkilenecek'' dedi.
Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini kaydetti.
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