Kayseri'de Suçu Aydınlatma Oranı Yüzde 87

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmasında, "Polis, muhtar ve halk ekseni çözüm projesi kapsamı içinde daha önce de emniyet müdürlüğümüzde toplantı yapılmıştı. Bu gün ikinci defa toplanıyoruz. Bu huzur toplantısının başlangıcından sonuna kadar şehrimizin daha güvenli il olması için enerjilerimizi sarf ettiğimiz, sonuç itibari ile şehrimiz için gerçekten güzel şeyler yaptık diyebilelim" ifadesinde bulundu.



Aydın, geldiği ilk günden bu yana yaptığı çalışmalarda Kayseri'yi analiz ettiğinin altını çizerek, "Kayseri gerçekten güvenli bir şehir. Kayseri bir dünya şehri. Takdir edersiniz ki bu polisiye marifetle, polisiye enerji ile başarılması mümkün değildir. Bu sinerjik faaliyettir. Enerjilerimizi birleştirerek ortaya koyacağımız güç ile olacak bir iştir. Bu nedenle Kayseri'deki kurum ve kuruluşlarla, odalarla iş birliğine hız verdik" dedi.



Aydın, "2012 yılında 31 bin 468 asayiş olayı meydana gelmiş. Bu suçlardan 26 bin 990'ı aydınlatılmış" diyerek şu şekilde konuştu:



"Bu suçlarla ilgili olarak 2 bin 877 adet suç malzemesi ele geçirildi. 2013 yılının ilk 4 ayında ise 10 bin 106 asayiş suçu meydana gelmiş ve 8 bin 639'u aydınlatılmış. Aydınlatma oranımız yüzde 87'ler civarında. Bu suçlarla ilgili olarak 5 bin 207 adet uç malzemesine el konulmuş. Bunlar kesinlikle insan hayatını tehdit eden tabancalar, bıçaklar ve diğer delici aletlerdir."

