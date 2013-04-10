Kayseri'de Suriyeliler Yararına Kermes

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği tarafından koordine edilen kermes, Erciyes Üniversitesi Merkez Öğrenci Yemekhanesi önünde gerçekleşti.

Etkinliğe özel, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gösterisi düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği kermeste pek çok öğretim görevlilerinin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’da katıldı.

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Aysen Tarcan yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak, gelirini Kayseri'de yaşayan Suriye'li ailelere ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilere bağışlamak üzere düzenlediğimiz bu kermeste, Erciyes Üniversitesi Öğrencileri olarak yine bir "bütün" olduk ve ortak bir paydada buluştuk. Bizler, 6 asır boyunca tüm dünyaya medeniyeti öğretmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun torunlarıyız ve her zaman bir şeylere yardımcı olmayı, hayırda birlik olmayı prensip olarak görüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Kermesimizde, yardım toplamamızın yanı sıra, Mehteran Gösterimizle birlikte, Osmanlı torunu olduğumuzu bir kez daha hatırlayarak, ‘hayır’ işlerinde de her daim birlikte olacağımızı göstermiş olduk.” dedi