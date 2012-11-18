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Kayseri'de Terör Operasyonu

Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kayseri'de Terör Operasyonu
Terörle Mücadele ekiplerinin Kayseri’de sabah 05.00’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 5 ayrı eve baskın gerçekleştirildi. Baskın da polis ekipleri evlerin kapısını koçbaşı ile kırarak girdiği ve B.G., T.T.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Gözaltına alınanların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmanın ardından Kayseri Adliyesi’ne çıkarıldığı ve nöbetçi savcı tarafından ifadelerinin alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 5 kişiden B.G. ve T.T.’nin sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği, diğer 3 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi. (iha)
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