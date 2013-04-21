KAYSERİ’DE TÜRBELER RESTORE EDİLİYOR

KAYSERİ’NİN 30 YILLIK TÜRBEDARI HAMDİ SARP: ''KAYSERİ MERKEZİNDE 36 TANE TÜRBE VAR VE BİZ BU TÜRBELERİMİZİ RESTORE EDİYORUZ''

- ''TÜRBELERİN KİMİNDE 7, KİMİNDE 5, KİMİNDE 3 VE BAZILARINDA DA BİRER ALLAH DOSTU YATIYOR, KAYSERİ’DE BU ALLAH DOSTLARININ SAYISI 157’DİR''

- ''ALLAH DOSTLARININ ÜZERLERİNİN ÇİĞNENMEMESİ İÇİN YERLERİNİ BELİRLEYİP ÜZERLERİNE SANDUKA YAPTIRIYORUZ''

Kayseri’de bulunan ve çoğunluğu Selçuklu dönemine ait türbeler bakıma alındı. Türbeler restore edilirken, içerideki mezar yerleri de belirlenerek üzerlerine sanduka yapılıyor.

Kayseri’nin 30 yıllık Türbedarı Hamdi Sarp, 30 yıldır hiç aksatmadan şehir merkezinde bulunan 36 türbenin hepsini gezdiğini, günlük temizliklerini yaptığını bildirdi. Birçok türbenin camlarının kırıldığını, duvarlarına yazılar yazıldığını, duvarlarının ve kapılarının ise zamanın yıpratıcı etkisi nedeniyle hasar gördüğünü ifade eden Türbedar Hamdi Sarp, ‘’Biz de hayırsever vatandaşlarımızla görüştük. Hep birlikte Allah dostlarının mekanı olan bu türbelerin elden geçirilmesi gerektiği kanaatine vardık ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşerek, restorasyon çalışmalarını başlattık’’ dedi.

Türbedar Hamdi Sarp, bir gece, Gavremoğlu Mahallesi’ndeki Hunat Camisi’nin doğusunda bulunan türbede 2 oğluyla birlikte yatan Kutluğ Hatun’u rüyasında gördüğünü belirterek, ''Kutluğ Hatun mübareklerini rüyamda gördüm. Rüyamda bana 'Buraları temizliğe geliyorsunuz. Ziyaretçileri getiriyorsunuz ve bizim üstümüzü çiğniyorlar' dedi. Biz de, ne yapalım diye düşündük ve istişare sonucu sandukanın yapılmasına karar verdik. Üzerlerinin çiğnenmemesi ve yerinin belli olması için. Sandukaların üçünü de aynı yaptıracaktım ama Kutluğ Hatun, 'küçük oğlumunki, küçük olsun' dedi. Biz de, ona göre küçük yaptık. Küçük olan, küçük oğlunun, ortadaki büyük oğlunun, en baştaki de kendisinin. Burası yapılmadan önce çok berbat bir durumdaydı. Cam, çerçeve yoktu. Boya ve badanası hep dökülmüştü. Ancak şimdi, huzur dolu oldu’’ dedi.

Kayseri’deki Selçuklu taş oyma sanatının en güzel örneklerinden birine sahip olan Kutluğ Hatun Türbesi, 1349 yılında Şah Kutluğ Hatun tarafından yaptırılmış. Türbenin giriş kapısının içerisinde yer alan kitabede, ''Bu şerefli şehitliği Hacı Begi diye anılan aileden, korunmuş ve yüceltilmiş Şah Kutluğ Hatun halis malından oğulları ve ruhu için yaptırdı. Allah Rahmet etsin'' yazısı bulunuyor.