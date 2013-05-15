Kayseri'de Vali Götüren Kayıp Trilyonlar

2005 yılında Adliye binası önünde bulunan Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’nun yıkılmasından sonra Kayserispor’a işletmesi için verildiği öne sürülen otoparktan elde edilen gelirlerin nerede olduğu bir muamma.Konuyu araştıran ce kamuya ait bu paraların peşine düşen Vali Şerif Yılmaz, sürpriz bir kararla Kayseri'den gönderildi.



İlginç otopark hikâyesi…

2006 yılında Otopark Kayserispor Oto parkı adıyla paralı araç girişi için faaliyetine başladı. Bir müddet sonra vatandaşların maliyeye şikâyeti üzerine bu otopark’ı işletmesi için Kayserispor tesisler amiri Erdal Duran isimli kişiye maliyeye kayıt ve otopark için para tahsil makbuzu bastırıldı. 2007 yılında dönemin valisi Mevlüt Bilici, Otopark üzerindeki arsa sahiplerinin yoğun şikâyeti üzerine İl Özel İdare’ye bir uyarı yazısı gönderdi. İl Özel İdare tarafından bu uyarı hiç dikkate alınmayınca vatandaşların şikâyetleri artarak devam etti. Valiliğe, İl Özel İdareye yapılan şikâyetlerin hiçbirisi değerlendirilmedi ve en son 14 Aralık 2012 tarihinde bir vatandaş tarafından Cumhuriyet Savcılığına çok detaylı bir şikayet başvurusu yapıldı. Bu şikâyette İl Özel İdare sekreteri Mustafa Atsız, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur ve Kayserispor çalışanı Erdal Duran’dan şikayetçi olundu. Savcılık bu şikâyet üzerine harekete geçti. Kayseri’ye atanan yeni vali Şerif Yılmaz olayı detaylı bir şekilde araştırma talimatı verdi. Belediyeler, İl Özel İdare ve ilgili hiçbir kurumdan resmi bir izni olmadığı ortaya çıkan bu otopark işletmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Genel sekreteri Mustafa Adsız hakkında görevini ihmal ve haksız kazanç suçlarından soruşturma açılmasına izin verildi. Bunun üzerine Adsız, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Kayseri’ye gelen mülkiye müfettişi, olayın tüm taraflarıyla görüşerek geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Vali Şerif Yılmaz, olayın takibini sürdürürken sürpriz bir kararla Kütahya valiliğine atandı.

İki ayrı ifade!

(Karakoldaki ifade)

Otopark İşletmeciliğini resmen yapan Erdal Duran isimli kişi konuyla ilgili önce 7 Ocak 2013 tarihinde Reşat Vural Polis Merkezinde ifade verdi. İfadesinde, Kayserispor Kulübünün vergi mükellefi olmadığı için yönetim kurulu tarafından kendisinin vergi mükellefi olmasını istediklerini ve bu teklifi kabul ettiğini söyleyen Duran, “ Bu otopark Kayserispor adına işletilmesi için beni vergi mükellefi olarak gösterdiler. Bu otoparktan elde edilen gelir Kayserispor’a gitmektedir. Otopark ile ilgili bir usulsüzlük söz konusu değildir.”şeklinde konuştu.

(Savcılıktaki ifade)

13 Mart 2013 günü Cumhuriyet Savcılığına giden Erdal Dural, burada verdiği ifade ile şaşırttı. Cumhuriyet savcılığında, Karakolda verdiği ifadelerden tek bir kelime dahi etmeyen Duran, tutanakta şunları söyledi. “ Gelirlerin Kayserispor’a gittiği doğru değildir. Kayserispor’un fanatik taraftarıyım ve görevlisiyim. Otoparktan kazandığım paralarla Kayserispor yaş gruplarındaki çocuklara çeşitli yardımlar yaptım. Paraların bu şekilde Kayserispor’a gittiğini anlatmak istedim. Bu işin yanlış olduğunu söyleselerdi ben bu işe bulaşmazdım. Daha önce verdiğim ifadeler yanlış anlaşılmıştır. İfademi saat sabah 08.00’da aldılar. Dozerlerle, kepçelerle geldiler ve çok korkmuştum. Burası benim özel iş yerimdi. Elde ettiğim geliri kendime harcıyordum. Burada çok büyük paralar kazanmadım. 2 Tl, 4 TL, ve en son 5 TL olarak araç başı ücret alındı. Çocuklara para harcadım. Kulübe para aktarmam söz konusu değildir.”

Vali Şerif Yılmaz’ı, İl Özel idare Genel Sekreteri Mustafa Adsız’ı Kayseri’den gönderen Otopark meselesinin bundan sonra kime ya da kimlere sıçrayacağı kafalarda soru işareti bırakırken, yeni Vali Orhan Düzgün’ün de bu konu hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. (Kayseri Gündem Gazetesi)



