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Kayseri'de Yetimler İçin Büyük Proje

Kocasinan ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında yapımı planlanan Furkan Doğan Kültür Merkezi'nin protokolü imzalandı.

Kayseri'de Yetimler İçin Büyük Proje
Kocasinan Belediyesi meclis salonunda düzenlenen protokole Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Sözduyar, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yaşar Kutluay ve üyeler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, "Kocasinan Belediyesi ile İHH arasında bir protokol yapacağız. Bu protokol ile birlikte yapımı planlanan Furkan Doğan Kültür Merkezi'nin yapılmasını imzalayacağız. Furkan Doğan Mavi Marmara saldırısı sonrasında şehit düşmüştü. Furkan Doğan'ın unutulmaması için bu projeyi hayata geçireceğiz. Yapımı tamamlandıktan sonra buraya gelen gençlerimiz Furkan Doğan'ı anımsayacak ve anlayacaktır" diye konuştu.

Kültür merkezinin yapılması planlanan arsa Kocasinan Belediyesi tarafından İHH İnsani Yardım Vakfı'na 25 yıl süre ile tahsis edildi. Merkezde yaklaşık 100 yetim kalmış çocuğun da barındırılması sağlanacak. Tesisin 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
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