KAYSERİ'DEKİ DEĞİŞİM ALMANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette ESI Başkanı Gerald Knaus ve beraberindekilerle bir süre görüşen Başkan Özhaseki, konuklarına Kayseri hakkında detaylı bilgiler verdi. Kayseri'nin oldukça köklü bir tarihi olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, şehrin ticaret geleneğinden bahsederek Kayseri'de yüzyılladır devam eden ticaret geleneğinin, bazı ahlaki kuralları olduğunu söyledi.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Kayseri'nin hedeflerini hakkında kendisine yöneltilen bir soruya ise Başkan Özhaseki, şöyle yanıt verdi: "Şehir olarak, şehircilik olarak hiçbir eksiğimiz, hiçbir sıkıntımız yok ve bundan on yıl sonra da olmaz. Şehir her açıdan gelecek 10 yıla hazır. Ancak ticaret ve sanayi alanında bazı kaygılarımız var. Çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu hıza ayak uydurmak çok zor. Biz daha çok geleneksel ticaretin ve sanayilerin temsilcileri gibi duruyoruz. Bu yeniliğe ayak uydurmakta, değişimi yakalamakta biraz geç kalıyoruz. Kayseri'de ticaret ve sanayi alanında emek-yoğun sektörler bulunuyor. Kayseri'nin teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlere atlaması gerekiyor. Eğer atlamazsa bir tıkanma söz konusu olacaktır. Ticaret Odası, Sanayi Odası, Organize Sanayi, sivil toplum örgütlerinin ileri gelenleri ve bizler ciddi bir program geliştirebilirsek Kayseri'de sanayi ve ticaretin önü açılır. Bu değişimi yakalarız ve ileriye, doğru adımlar atmış oluruz."

ESI Başkanı Gerald Knaus ise ağır endüstrilerin bulunduğu Almanya'daki bölgelerinde 1964 yılından sonra kurulan üniversite ile bilim ağır sanayiden endüstriyel teknolojiye geçildiğini anlatarak "Kayseri'ye 3 yeni üniversitenin açıldığını duyduk. Sizin bunu erken fark etmiş olmanız ve bizim yaptığımız geçişi sizin de yapmanız bizi mutlu ediyor. Avrupa odaklı bir kurum olarak Türkiye ile ortaklaşa çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak Türkiye'deki, Kayseri'deki değişimleri gözlemlemek istedik" diye konuştu.

Başkan Özhaseki de üniversiteler hakkında bilgiler vererek "En son kurulan Abdullah Gül Üniversitesi'ni teknoloji ağırlıklı bir üniversite olarak kurduk. Bu yıl öğrenci almaya başlıyoruz. Sadece yabancı dilde eğitim yapacak. Öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu Amerika'dan geliyor. Kayserili işadamları ile birlikte kurduğumuz vakıf, bu öğretim görevlilerin ücretini ödeyecek" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Alman misafirler Başkan Özhaseki'ye bölgelerinde çıkarttıkları kömür madeni numunesinden oluşan bir hediye verdi.

