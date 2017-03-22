Kayseri’deki ‘istemezük’çüler!

Nursaçan, geçici hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri 4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurulu hatırlatarak, “Yapılan bu genel kurulda, yıllar sonra ilk kez açık, şeffaf, hiçbir etki altında kalmadan ve herkese örnek olacak şekilde, en önemlisi de sanayicilerimizin önüne konulan sandık aracılığı ile bir seçim gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı12 yıldır değişmeyen, parmakla seçilen yönetimin karşısına çıktıklarını kaydeden Nursaçan, “Medeni, demokratik duruşumuzla demokrasi şöleninin yapılacağını Kayseri kamuoyuna söyledik. Karşımızdaki ekibi tanıyordunuz, küçümsenecek bir ekip değildi. Herkesin oradaki potansiyeli aşikardı. Ama Kayseri Organize’nin sahipleri bir karar verdi, ‘biz değişim istiyoruz’ dedi.” ifadelerini kullandı.Yapılacak olan genel kurul tarihini önümüzdeki hafta gerçekleştirecekleri toplantıda netleştireceklerini söyleyen Nursaçan, yönetim olarak tam kadro aday olduklarını açıkladı.Nursaçan, bölgeye yapılması düşünülen fuar çalışması ile ilgili de serzenişlerde bulundu. ‘Fuar yapacağız’ dediklerinde herkesin sözde destek olduğunu ancak özde kimsenin olmadığını dile getiren Nursaçan, yönetim olarak fuar alanını yapacaklarını sözlerine ekledi.