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Kayseri'deki Projeler Masaya Yatırıldı

Kayseri’de yürütülen bütün projeler dün yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Kayseri'deki Projeler Masaya Yatırıldı
Toplantıya AK Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ile belediyelerin daire müdürleri ve bürokratlar katıldı.
Erciyes’te yapılan yatırımlar, Anadolu Harikalar Diyarı, Kültür Yolu Projesi, Selçuklu Müzesi ve Tarihi Kayseri Mahallesi başta olmak üzere tüm projelerin tartışıldığı toplantı fotoğraflarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki twetter hesabından paylaştı.
Başkan Özhaseki, twetter hesabında yapılan toplantıları şu mesajlarla değerlendirdi:
“Kayseri Milletvekillerimiz, Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz ve Belediye Bürokrasimiz ile toplantı halindeyiz.
Sabah saatlerinde başlayan istişari toplantımız, verdiğimiz kısa aralar dışında fasılasız devam ediyor.
Kayseri'de yürütmekte olduğumuz faaliyetleri masaya yatırdık. Erciyes'te yürütülen çalışmalar, Anadolu Harikalar Diyarı, Kültür Yolu Projesi, Selçuklu Müzesi, Tarihi Kayseri Mahallesi... Hepsi masada.
Ehli ile yapılan istişari toplantılar, şehrin gelecek vizyonu için son derece yararlı oluyor.
Gayretimiz; şehrimize hizmet, milletimizi daha huzurlu ve mutlu kılmak, yavrularımıza daha iyi bir gelecek armağan etmek içindir.”
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